Çukurca ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

2017-06-20 06:22 | www.trend.az | 1

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri füze taşıyan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince ilçenin Pirinçeken köyü yakınlarında 2 terörist tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pirinçeken köyüne doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı değerlendirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İnsansız hava aracıyla takibine devam edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Saldırı hazırlığındaki teröristleri savaş uçakları vurdu

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.

Kaynak: AA