Минобороны: «Армянская сторона пытается показать себя «героем» на бумаге»

2017-06-20 10:43 | www.apa.az | 3

Министерство обороны выразило отношение к распространенной армянами информации о том, что они якобы убили азербайджанского военнослужащего.

Как сообщили АПА в Минобороны, в социальных сетях Армении распространяется лживая дезинформация: «На той должности, о которой заявляют армяне, у нас не служит военнослужащий по имени Натиг Гурбанов.

Использование вражеской стороной такой дешевой дезинформации подобно тому, как утопающий в воде хватается за соломинку. Враг предпринимает безуспешные попытки показать себя «героем» на бумаге и в виртуальном мире».

В Министерстве также отметили, что 16-17 июня ВС Армении потеряли 6 военнослужащих. В сообщении отмечается, что враг вынуждено называет имена многочисленных раненных поэтапно и этим пытается успокоить внутреннюю аудиторию".





Отметим, в соцсетях Армении распространена информация о том, что армяне убили военнослужащего ВС Азербайджана. Сообщается, что погибшим является Натиг Гурбанов.