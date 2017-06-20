Укушенный змеёй индиец вцепился зубами в руку жены, чтобы она умерла с ним

2017-06-20 09:42 | www.oxu.az | 3

Жителя индийского села Бирсингпур укусила ядовитая змея, пока он спал.

Но, проснувшись утром, он почувствовал, что не выживет. Рядом находилась его жена Амири Деви. Он бросился к ней, схватил её руку и прокусил запястье, заявив, что очень сильно любит её и хочет умереть вместе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, оба потеряли сознание и были госпитализированы в местную больницу. Мужчина умер почти сразу по прибытии в больницу, в то время как женщину удалось спасти — врачи своевременно ввели ей лекарство.

По словам местного врача, сейчас состояние женщины оценивается как стабильное и её жизни ничего не угрожает. Непонятно, почему мужчина не обратился за медпомощью сразу.

Однако, как уверяет пострадавшая, она сама позволила мужу инфицировать себя, не оказывая никакого сопротивления.

Н.О.