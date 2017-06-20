В Анкаре проводится операция против наркоторговцев

2017-06-20 10:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Полиция Анкары проводит операцию направленную против наркоторговцев, говорится в сообщении, распространенном во вторник управлением полиции города.

В сообщении отмечается, что в операции по задержанию наркоторговцев принимает участие свыше двух тысяч сотрудников полиции.

«В рамках операции задержано 200 человек подозреваемых в торговле наркотиками», - говорится в сообщении полиции Анкары.

Ранее 16 июня аналогичная операция против наркоторговцев проводилась в Стамбуле.

В западной провинции Измир 14 июня также проводилась операция по задержанию наркоторговцев, в ходе которой было задержано около 300 человек.

В Турции насчитывается свыше 500 тысяч наркозависимых подростков.

Самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает более 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где ведется лечение наркоманов.

В прошлом году, из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона, 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu