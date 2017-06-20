ГЭЦ: На выпускных экзаменах 23 июня примут участие 57088 учеников

2017-06-20 10:56 | www.apa.az | 3

23 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет централизованные выпускные экзамены для учащихся в 9 и 11 классах средних общеобразовательных учреждений Ходжавенда, Гянджи, Дашкесана, Гейгеля, Самуха, Хызы, Мингячевира, Нафталана, Геранбоя, Шеки, Огуза, Агджабеди, Гейчая, Уджаря, Агдашя, Исмаиллы, Имишли, Физули, Бейлагана, Сабирабада, Саатлы, Лянкярана, Астары, Лерика, Масаллы, Хачмаза, Шабрана и Сиязана.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, планируется, что в этот день экзамен будут сдавать 57088 учащихся (9 класс – 31715 человек, 11 класс - 25373).

Участвующие в экзаменах ученики могут распечатать «Пропускные листы» постпредством интернета. Кроме пропускного листа учащимся предоставляют памятную книжку, в которой указаны правила поведения на экзамене и другая важная информация.

Для учеников 9 класса экзамен начнется в 10:00, 11 класса в 15:00.