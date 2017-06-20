В 20 тоннах томата, импортированных Россией из Азербайджана, обнаружены вредители

2017-06-20 11:06 | www.apa.az | 3

Томаты из Азербайджана не прошли проверку Россельхознадзора на границе Зауралья.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на российские СМИ, овощи оказались заражены южноамериканской томатной молью. Экспертиза подтвердила наличие карантинного вредителя в почти 20 тоннах продукции. По результатам проверки собственнику было выдано предписание провести обеззараживание томатов в соответствии с требованиями закона.