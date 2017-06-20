Пилот Renault: Бакинский трек – классный

2017-06-20 09:53 | www.oxu.az | 3

Пилот Renault Джолион Палмер дал комментарий в преддверии Гран-при Азербайджана, передает Oxu.Az.

«Это классная трасса со скоростными, особенно для городской трассы, секциями и возможностями для обгонов. Средний сектор сложный из-за неровной поверхности и невероятно маленькой ширины.

На городской трассе любая ошибка отправляет тебя в стену, так что надо быть бдительным. Эта трасса шире, чем в Монако, не считая участка возле крепости. И надо подъезжать к стенам как можно ближе, чтобы сохранять скорость», - приводит слова Палмера пресс-служба команды.

Э.А.

