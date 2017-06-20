В Туркменистане аккредитован посол Нидерландов

2017-06-20 10:15 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Нидерландов Регины Вероники Марии Джонс-Бос, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

Отметив заинтересованность Нидерландов в активизации партнерства, дипломат заявила о намерении всесторонне содействовать развитию межпарламентских связей и межгосударственного диалога.

Посол Нидерландов была принята также в министерстве иностранных дел Туркменистана.

"В ходе обсуждения возможностей и перспектив энергетического сотрудничества туркменская сторона уведомила о достижениях страны в данной отрасли", - говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Джонс-Бос, в свою очередь, проинформировала о заинтересованности нидерландских компаний в сотрудничестве с Туркменистаном, а также отметила сферы технологий и здравоохранения среди направлений, представляющих интерес.

Также была отмечена обоюдная заинтересованность в развитии отношений в областях науки и образования.

Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире и придерживается концепции диверсификации транспортировки углеводородов на мировые рынки, в том числе Европы.

Ранее сообщалось, что Alliance Engineering and Construction B.V. получила на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в г. Туркменбаши контракт на строительство установки первичной переработки нефти мощностью 3 миллиона тонн.

Кроме того, Chemix BV International получила на этом предприятии контракт на поставку оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по переработке отходов используемых в Туркменистане смазочных масел и других нефтепродуктов. Туркменский рынок изучали такие компании из Голландии, как MPS, Pielkendoor, SIMED, Royal Philips medical systems, Atradius - в целом около двадцати компаний, ведущих деятельность в сферах химии, строительства, медицины, транспорта и связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)