Скончался завкафедрой азербайджанского вуза

2017-06-20 10:05 | www.oxu.az | 4

Скончался заведующий кафедрой истории и методики преподавания истории факультета истории и географии Сумгайытского государственного университета Гамид Алиев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Г.Алиеву было 64 года.

Отметим, что Гамид Алигусейн оглы Алиев родился 6 декабря 1953 года в селе Шахгусейнли Зардабского района. Является автором более 80 научных статей, в том числе четырех монографий, двух учебных пособий и одного методического пособия.

Был женат, имел четверых детей.

A.M.

