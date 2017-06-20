Житель Гейчая скончался от удара током
2017-06-20 11:20 | www.apa.az | 2
Житель Гейчая скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел сегодня в 10:30 на территории села Поту.
Житель села Чахырлы Аскеров Фуад Аллахверди оглу (1980 г.р.) загружал груз в грузовой автомобиль, который был припаркован под линией электропередачи высокого напряжения. По неосторожности мужчину ударило током, и он скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело в прокуратуре Гейчайского района.