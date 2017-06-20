В Уджаре умер чиновник

2017-06-20 10:12 | www.oxu.az | 3

В Уджаре чиновник, которому стало плохо в рабочем кабинете, скончался в больнице.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем заведующий Уджарского управления отопительными системами, Аликрам Махмудов, 1962 года рождения, внезапно почувствовал себя плохо в рабочем кабинете.

Чиновника доставили в Центральную больницу Уджарского района, где ему оказали первую медицинскую помощь. Из-за серьезности ситуации А.Махмудов под наблюдением врача был переведен в Центральную больницу Гёйчайского района, где скончался во время обследования.

По предварительным данным, причиной смерти чиновника стали проблемы с сердцем.

A.M.

