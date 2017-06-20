Иран отрицает заявление Саудовской Аравии о задержании иранских военнослужащих

2017-06-20 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран отрицает недавнее заявление Саудовской Аравии о задержании трех иранских военнослужащих, сообщает YJC (веб-сайт клуба молодых журналистов Ирана).

Официальный представитель министерства внутренних дел Ирана Маджид Бабаи связал заявления Саудовской Аравии о задержании военнослужащих в связи с недавним инцидентом в Персидском заливе, в результате которого иранский рыбак был убит.

Бабаи добавил, что иранские рыбаки не вооружены, однако саудовские пограничники все же открыли огонь по рыбацким лодкам.

Ранее в понедельник министерство информации Саудовской Аравии опубликовало заявление о том, что силы королевства задержали трех членов Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC).

(Автор: Эльмира Таривердиева)