Министр: «В Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации, связанной с трудоустройством»

2017-06-20 11:52 | www.apa.az | 2

«В настоящее время в Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации, связанной с трудоустройством граждан».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. Он отметил сокращение числа граждан, обращающихся в органы трудоустройства. «Так, за январь-май в органы трудоустройства страны обратились 69 250 человек, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За отчетный период прошлого года в связи с вопросами трудоустройства в соответствующие структуры было зафиксировано 141 650 обращений».

По его словам, уменьшение числа обращений в органы трудоустройства стало возможно благодаря проводимой руководством страны политики развития ненефтяного сектора, в том числе агропромышленного комплекса. Он также сообщил, что в январе-мае 2017 года органы занятости Министерства труда и социальной защиты населения трудоустроили около 31,3 тыс. человек. По словам министра, за тот же период более 58 тысяч человек были направлены на курсы профессиональной подготовки и образовательные курсы.