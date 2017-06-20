В Колумбии похитили двоих журналистов из Нидерландов

2017-06-20 10:34 | www.oxu.az | 2

Члены колумбийской леворадикальной организации Армия национального освобождения (ELN) похитили двоих журналистов из Нидерландов, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что телевизионный журналист Дерк Йоханнес Болт и оператор Еуджинио Эрнест Мари были похищены во время работы в городе Эль-Тарра, который находится на границе с Венесуэлой.

В настоящее время военные Колумбии начали операцию по поиску пропавших журналистов.

Н.О.