ЕС подтвердил приверженность сотрудничеству со странами "Восточного партнерства"

2017-06-20 11:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ЕС подтверждает свою твердую приверженность сотрудничеству со странами "Восточного партнерства", сказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на министерском заседании стран "Восточного партнерства" в Люксембурге, говорится во вторник в сообщении Европейского совета.

Во встрече, прошедшей накануне, приняли участие министры иностранных дел стран ЕС и шести стран-участниц "Восточного партнерства". Основной темой обсуждений была подготовка к пятому саммиту "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе.

"Сегодня мы подтвердили твердую приверженность ЕС и восточных партнеров нашему тесному сотрудничеству. Саммит в ноябре продемонстрирует наше единство и сосредоточит внимание на конкретных результатах", - сказала Могерини.

Министры подтвердили, что предстоящий саммит должен дать дополнительные руководства для укрепления сотрудничества в четырех приоритетных областях взаимодействия, согласованных на последнем саммите в Риге в 2015 году – в сферах устойчивого управления, общества, экономики и связей.

В ходе заседания Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан представили министрам рабочий документ под названием "Восточное партнерство - фокусирование на ключевых приоритетах и результатах", подготовленный совместно Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией. Документ, определяющий 20 результатов на 2020 год в четырех областях, был впервые представлен в декабре 2016 года и пересмотрен в этом месяце с учетом предложений стран ЕС и "Восточного партнерства". В нем четко отражены ощутимые результаты, ожидаемые от сотрудничества, и он должен выступить в качестве общего плана работы на саммите и до 2020 года.

Новый визуальный формат сотрудничества, включающий этот более структурированный подход в отношении четырех приоритетных областей и 20 результатов, будет запущен в действие на 3-м молодежном форуме "Восточного партнерства" в Варшаве 22-23 июня.

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной.

(Автор: Елена Косолапова)