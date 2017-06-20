Межбанк Азербайджана предлагает морякам и военнослужащим наличные кредиты без комиссии и поручителя
2017-06-20 11:08 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) запускает льготную кампанию, приуроченную ко «Дню Моряка», отмечаемого 25 июня, и «Дню Вооруженных сил», отмечаемого 26 июня.
Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках кампании военнослужащие и сотрудники флота, являющиеся носителями зарплатных карт МБА, смогут получить кредит на льготных условиях. Кампания проводится в период с 21 июня по 5 июля.
Преимущества данной кампании:
- Сумма кредита – до 15 000 манатов
- Срок выдачи кредита – до 36 месяцев
- Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%
- До 3000 манатов поручитель не требуется
- Оформление кредитов без комиссии
Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.
При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.