Межбанк Азербайджана предлагает морякам и военнослужащим наличные кредиты без комиссии и поручителя

2017-06-20 11:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) запускает льготную кампанию, приуроченную ко «Дню Моряка», отмечаемого 25 июня, и «Дню Вооруженных сил», отмечаемого 26 июня.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках кампании военнослужащие и сотрудники флота, являющиеся носителями зарплатных карт МБА, смогут получить кредит на льготных условиях. Кампания проводится в период с 21 июня по 5 июля.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%

До 3000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредитов без комиссии

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.