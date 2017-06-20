Зампремьера Азербайджана: «Некоторые мусульманские страны все еще помогают армянам»

2017-06-20 12:07 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, организованном представительством Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане и Госкомитетом по работе с беженцами и вынужденными переселенцами и посвященном 20 июня – Всемирному дню беженцев, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А. Гасанов сказал, что в Азербайджане у молодых вынужденных переселенцев повысилось стремление к получению военного образования: «Если 10 лет назад в военных школах образование получали 20 молодых людей - вынужденных переселенцев, то сегодня их число достигло 276».

Председатель Госкомитета сообщил, что армяне используют Шушинскую мечеть как свинарник: «Но несмотря на это некоторые мусульманские страны все еще помогают армянам. Разве это мусульманское братство?».