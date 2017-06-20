На строительных объектах будут установлены камеры наблюдения

2017-06-20 12:08 | www.apa.az | 4

«Для предотвращения случаев неофициального трудоустройства на строительных объектах предусмотрена установка камер наблюдения. Эти камеры будут оснащены системой распознавания лиц, благодаря которой можно будет определить, кто работает на объекте по договору, а кто нет».

Как сообщает АПА, об этом заявил сотрудник Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Фариз Джафаров на мероприятии «Неофициальные трудовые отношения в сфере строительства».

Представитель госагенства сказал, что в связи с указом президента Азербайджана от 28 апреля «О мерах по усилению контроля в связи с предотвращением неофициальных трудовых отношений в строительной сфере» создан государственный реестр: «Это будет полностью аналитическая и интеллектуальная система, не придется совершать частые визиты в строительные объекты».

Ф.Джафаров сказал, что электронный реестр состоит их 3 частей: «В первой части будет информация о зданиях и квартирах, то есть когда было выдано разрешение на строительство, размеры, место строительства, технические показатели и т.д. Во второй части будут трудовые договора и информация о работающих по договору лицах. В третьей части будет информация о видео-наблюдении, отчеты, результаты мобильного мониторинга. Система интегрирована с МЧС, Исполнительной властью Баку, местными структурами ИВ, Госкомитетом градостроительства и архитектуры, Министерством по налогам, Министерство труда и социальной защиты населения и другими госструктурами».