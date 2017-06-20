Минобороны: Армения занимается «геройством» на бумаге

2017-06-20 10:56 | www.oxu.az | 3

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию армян о гибели азербайджанского военнослужащего.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, армяне выложили в социальных сетях ложную информацию дезинформирующего характера:

«Заявляем, что на должности, о которой говорят армяне, вообще нет военнослужащего по имени Натиг Гурбанов.

Прибегая к таким дешевым провокациям, пропагандистская машина врага пытается представить армян «героями» на бумаге и виртуальном пространстве».

В министерства также заявили, что 16-17 июня вооруженные силы Армении потеряли 6 военнослужащих:

«Вражеская сторона вынуждена в день сообщать об одном из многочисленных раненых, пытаясь таким образом успокоить внутреннюю аудиторию».

Отметим, что армяне распространили в социальных сетях новость о гибели азербайджанского военнослужащего по имени Натиг Гурбанов.

A.M.

