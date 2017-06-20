С начала года в Азербайджане трудоустроено более 30 тыс человек - министр

2017-06-20 11:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года органы занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана трудоустроили 31,3 тысячи человек, сказал на пресс-конференции во вторник министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По словам министра, за тот же период более 58 тысяч человек были направлены на курсы профессиональной подготовки и образовательные курсы. Муслимов отметил, что около трети – 10 758 человек – были трудоустроены в Гянджа-Газахском экономическом районе.

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