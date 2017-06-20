Последнее заявление МГ ОБСЕ: Читая между строк - у посредников тоже кончается терпение?

2017-06-20 11:41 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Последнее заявление МГ ОБСЕ говорит о том, что даже у посредников терпение имеет свои пределы. Разумеется, дипломатический язык не допускает никаких прямых формулировок, тем более, что посредники на то и посредники, чтобы не обидеть ни одну из сторон конфликта и уж точно не становиться ни на чью сторону. Но, много лет наблюдая за заявлениями медиаторов МГ ОБСЕ и анализируя скорее между строк, занятые вопросом конфликта наблюдатели могут увидеть, что посредники определенно теряют терпение в отношении действий Армении, которая фактически сводит на нет всю работу переговорного формата ОБСЕ.

Во вчерашнем заявлении, к примеру, очень четко прозвучал сигнал о том, что пора переходить от слов к действиям и приступить к реальному процессу переговоров, к чему неоднократно призывал Баку.

В заявлении сопредседателей было особо отмечено, что во время последнего визита в регион в июне, в обеих столицах сопредседатели призвали стороны вновь участвовать в субстантивных переговорах (по существу), добросовестно и с политической волей. Они подчеркнули в заявлении, что это единственный способ добиться прочного мира для жителей региона, которые ожидают и заслуживают прогресса в урегулировании конфликта.

При этом, все прекрасно понимают, кто именно является главным препятствием для продвижения переговорного процесса вокруг нагорного Карабаха вперед.

Об этом, во время встречи с посредниками говорил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, описавший реальную ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Глава государства сказал сопредседателям, что после их визита в Армению и на оккупированные азербайджанские территории и в преддверии их визита в Азербайджан, Армения совершила в отношении Азербайджана очередную военную провокацию на линии соприкосновения войск, в результате которой погиб один азербайджанский военнослужащий.

В то же время глава государства отметил, что азербайджанская сторона привержена режиму прекращения огня. По его словам, произошедшее наглядно показало, что Армения пытается, во что бы то ни стало сорвать деятельность сопредседателей Минской группы. Глава государства подчеркнул, что Армения стремится привлечь внимание лишь к вопросам безопасности и использует все произошедшее как повод для обвинения Азербайджана в нарушении режима прекращения огня.

Действительно, на протяжении многих лет Ереван цепляется то за один, то за другой второстепенный вопрос, лежащий на столе переговоров, чтобы как можно дольше не предпринимать никаких шагов, которые могли бы увести от сложившегося в регионе зыбкого и взрывоопасного статус-кво.

Много раз Баку, лично глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, и международные институты призывали Ереван к субстантивным переговорам. Термин «субстантивные» переговоры - относительно новое дипломатическое понятие, которое означает переговоры по существу. Все, чего сегодня хотят посредники и официальный Баку – добиться от Армении не дискуссий по абстрактным вопросам, которые помогают армянской стороне тянуть время и продолжать оккупацию, а приступить к обсуждению отдельных пунктов, по которым стороны конфликта должны договариваться. Баку давно настаивает на субстантивных переговорах, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки процесс нагорно-карабахского урегулирования, который из-за деструктивной политики Еревана находится в тупике.

Поэтому заявление сопредседателей, с призывом сесть за стол переговоров для начала субстантивных переговоров по конкретным пунктам урегулирования, а не с очередными разглагольствованиями армянской стороны, относятся, конечно, к Еревану.

Посредники видят факт - Армению полностью устраивает статус-кво, который позволяет продолжать оккупацию чужих территорий. И то, что на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск постоянно происходят столкновения, гибнут люди, что создает серьезную угрозу безопасности всего региона, руководство Армении совершенно не волнует.

Очевидно, что отсутствие реального желания Армении продвигаться в переговорах и, наконец, уйти от статус-кво является камнем преткновения в переговорах вокруг Нагорного Карабаха. Увы, надо признать, что пока Ереван пытается любой ценой сохранить существующее сегодня положение, все попытки выйти из тупика в проблеме Нагорного Карабаха бесполезны. Еревану невыгодно предпринимать реальные шаги в направлении урегулирования. И в этом случае международное сообщество должно понять, что единственным выходом из сложившейся ситуации должно стать активное участие всех медиаторов в процессе переговоров и усиление их давления на официальный Ереван.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend