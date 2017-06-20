На азербайджано-иранской границе пресечена армянская провокация

2017-06-20 12:14 | www.apa.az | 3

В результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы на территории Физулинского района на границе с Исламской Республикой Иран была пресечена очередная провокация армян.

Как сообщили АПА в пресс-центре Госпогранслужбы, 18 июня 2017 года около 09:50 на пограничной заставе Ахмедалылар Физулинского участка фронта пограничный наряд во время осмотра берега реки Араз обнаружил привязанный к деревянной коряге и приведенный в боеготовность при столкновении с жесткой преградой снаряд ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Сразу же были приняты необходимые меры, снаряд вытащили на берег и отвезли на безопасное расстояние от миль-муганского гидроузла. В результате своевременного обнаружения пограничниками снаряда была пресечена попытка врага совершить провокацию на миль-муганском гидроузле.

Территория, где был обнаружен снаряд, взята под контроль, после принятия мер безопасности саперы Госпогранслужбы обезвредили снаряд.