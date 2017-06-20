Иран входит в число ведущих стран в области ракетной обороны – глава штаба ВС
2017-06-20 11:45 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что благодаря усилиям иранских ученых, Исламская Республика Иран в настоящее время входит в число ведущих стран с точки зрения ракетной обороны, сообщает Во вторник агентство IRNA.
Багери отметил, что Исламская Революция 1979 года в Иране вдохновила многие движения за свободу в мире.
Багери отметил, что враждебность США по отношению к Ирану не изменилась после смены правительства, она всегда лишь увеличивалась.
Он добавил, что сегодня иранская военная мощь конкурирует с мировыми державами в различных областях на суше, в море, в воздухе, в разведки, безопасности и киберпространстве.
«Несмотря на попытки врагов дестабилизировать страну, Иран сейчас является одной из самых безопасных стран в мире», отметил Багери.
(Автор: Эльмира Таривердиева )