Иран входит в число ведущих стран в области ракетной обороны – глава штаба ВС

2017-06-20 11:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что благодаря усилиям иранских ученых, Исламская Республика Иран в настоящее время входит в число ведущих стран с точки зрения ракетной обороны, сообщает Во вторник агентство IRNA.

Багери отметил, что Исламская Революция 1979 года в Иране вдохновила многие движения за свободу в мире.



Багери отметил, что враждебность США по отношению к Ирану не изменилась после смены правительства, она всегда лишь увеличивалась.



Он добавил, что сегодня иранская военная мощь конкурирует с мировыми державами в различных областях на суше, в море, в воздухе, в разведки, безопасности и киберпространстве.

«Несмотря на попытки врагов дестабилизировать страну, Иран сейчас является одной из самых безопасных стран в мире», отметил Багери.

(Автор: Эльмира Таривердиева )