В регионах Азербайджана ожидаются грозы, местами проливные дожди

2017-06-20 12:50 | www.apa.az | 4

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в МЭПР, ночью и утром ночью на полуострове местами пойдут кратковременные дожди. Подует умеренный северо-западный ветер.

возможны грозы, подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 24-28° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

Температура воды на пляжах Абшерона – в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе – 19-20°, на пляжах Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 21-22°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихова – 23-24°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 июня на Абшеронском полуострове умеренный ветер хазри и комфортная температура днем благоприятно скажется на состоянии метеочувствительтных людей.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.