Министерство труда и социальной защиты населения создает электронную систему по вакансиям

2017-06-20 12:54 | www.apa.az | 4

Министерство труда и социальной защиты населения создает новую электронную систему по вакансиям.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. «В новой электронной системе работодатели будут размещать вакансии. То есть вакансии будут размещены в виртуальной системе. Система также предназначена для размещения CV ищущими работу соискателями».

По словам министра, число обращающихся за адресной социальной помощью снизилось со 165 тыс. семей на конец 2016 года до 117 тысяч.