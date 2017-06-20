Вице-премьер: «Одним из беспокоящих правительство вопросов является наличие «черной бухгалтерии»

2017-06-20 13:01 | www.apa.az | 3

Сегодня в Сумгаите прошло мероприятие на тему «Регулирование и координация трудовых отношений».

Как передает АПА-Экономикс, вице-премьер, председатель комиссии Регулирования и координации трудовых отношений Али Ахмедов отметил на мероприятии, что за последние 12 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза, уровень бедности сократился с 50% до 5-6%.

Вице-премьер сказал, что одним из беспокоящих правительство вопросов является наличие «черной бухгалтерии». «В 2016 году в ГФСЗ поступило 1 млрд. 921 тыс. манатов, из которых 1 млн. 500 тыс. манатов были сформированы за счет наемных работников, а 7 млн. 850 тыс. манатов – социальных выплат».

А. Ахмедов подчеркнул, что при закрытии в стране даже одного рабочего места, нужно бить тревогу. «При открытии каждого нового рабочего места надо благодарить предпринимателя, создавшего его. Иногда работодатели не могут должным образом защитить права работников. По этой причине мы уделяем особое внимание регулированию трудовых отношений, чтобы в будущем при защите прав пенсионеров не возникло никаких проблем. Это справедливый подход. Мы должны найти пути для устранения этого. В противном случае, при достижении пенсионного возраста, государство вновь направит работников к работодателю для обеспечения их прав. Готовы ли вы в будущем оплачивать их пенсии? Они подадут на вас в суд и будут требовать свои права. У них есть на это право».