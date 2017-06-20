Представитель ООН: «Я поздравляю правительство Азербайджана с возвращением первых вынужденных переселенцев в Джоджуг Марджанлы»

2017-06-20 13:02 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов сказал, что Всемирный день беженцев отмечается уже 16 лет: «О чем думают ведущие государства мира? Куда привели мир гегемоны? Азербайджан уже 25 лет как столкнулся с оккупацией своих земель Арменией. СБ ООН и другие международные организации приняли резолюции, решения в связи с освобождением от оккупации наших земель, но результата нет».

Председатель Международного Евразийского фонда прессы Умуд Мирзоев сказал, что Азербайджан столкнулся с тяжелыми последствиями нагорно-карабахского конфликта: «Возможность обострения конфликта в любое время создает угрозу устойчивому развитию. Уверены, что избрание бывшего главы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев генсекретарем ООН придаст импульс решению проблем в этой сфере».

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио Де Ангелис отметил, что в конце 2016 года число насильно изгнанных людей составило 65,6 млн. человек, что на 300 тысяч больше, чем в прошлом году. Он довел до сведения, что 22,5 млн. из них беженцы, 40,3 млн. – ставшие переселенцами внутри своих стран, 2, 8 млн. – покинувшие страну и ищущие международное попечительство в качестве беженца.

Ф. Де Ангелис подчеркнул, что общество в Азербайджане отличается своим гостеприимством: «Азербайджан столкнулся с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев из-за нагорно-карабахского конфликта. Но Азербайджан избрал путь развития. Сегодня Азербайджан одна из стран Европы, в которой больше всего изгнанных со своих земель людей. Мы приветствуем этот проект, предполагающий обеспечение квартирами 4000 вынужденных переселенцев. Я поздравляю правительство Азербайджана с возвращением первых вынужденных переселенцев в село Джоджуг Марджанлы».

В конце мероприятия молодые вынужденные переселенцы выступили с музыкальной программой.