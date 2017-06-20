Армянские СМИ об отставке главы Генштаба Армении

2017-06-20 11:21 | www.oxu.az | 3

В Генеральном штабе Вооруженных сил Армении ожидаются новые кадровые перестановки.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на собственные источники.

«По всей вероятности, начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян будет снят с должности, и его заменит генерал-майор Оник Гаспарян.

Вероятнее всего, именно с этой целью президент Серж Саргсян 15 июня назначил Гаспаряна первым заместителем главы Генштаба, готовя основу для его дальнейшего продвижения вперед по служебной лестнице. Дальнейшая судьба Акопяна пока неизвестна.

Добавим, что Оник Гаспарян долгие годы был командующим N-ским армейским корпусом», - отмечает «Жоховурд».

Н.О.