В США приостановили введение санкций против России

2017-06-20 11:26 | www.oxu.az | 3

Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел обеспокоен тем, что республиканцы задержали прохождение проекта.

«Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности», - опасается Энгел. Он потребовал незамедлительного голосования.

Н.О.