Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı təlimlərində qoşunlar döyüş tapşırıqlarını icra edir (VİDEO)

2017-06-20 11:48 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Genişmiqyaslı təlimlərin planına əsasən, həyəcan siqnalı ilə qaldırılan qoşunlar və komanda idarəetmə məntəqələri əməliyyat təyinatı rayonları istiqamətində hərəkət edirlər.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, qoşunların idarə edilməsi tələblərə uyğun olaraq gizli və operativ həyata keçirilir.

Şəxsi heyətin və hərbi texnikanın bütün hərəkəti komendant xidməti tərəfindən tənzimlənir.

Təlimin hazırkı mərhələsinin şərtlərinə uyğun olaraq qoşunlar nəzərdə tutulan tədbirləri icra edirlər.