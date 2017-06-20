Товарооборот между Азербайджаном и Латвией необходимо довести до более высокого уровня - министр (ФОТО)

2017-06-20 12:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Латвией необходимо довести до более высокого уровня, сказал во вторник в Баку на заседании межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству сопредседатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров.

По его словам, нынешний уровень товарооборота между двумя странами не соответствует высокому уровню двусторонних отношений.

"По итогам прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Латвией составил всего 8,75 миллиона долларов. При этом на импорт латвийской продукции в Азербайджан пришлось 7,9 миллиона долларов, а на экспорт азербайджанской продукции - 0,85 миллиона долларов. Это неудовлетворительный показатель и является сигналом того, что его необходимо увеличить", - сказал министр.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией в январе-мае 2017 года составил 3,72 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 11,5 процента.

При этом экспорт азербайджанской продукции в Латвию вырос за год почти на 16 процентов и составил 312,01 тысячи долларов, а импорт латвийской продукции увеличился на 11,1 процента до 3,4 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)