Министр: «Поток туристов на наши оккупированные земли невозможен»

2017-06-20 13:03 | www.apa.az | 3

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев выразил отношение к заявлениям армян о том, что они построят отели в Нагорном Карабахе, а также отремонтируют дома азербайджанцев на оккупированных землях для дальнейшего использования в качестве хостелов.

Как сообщает АПА, министр Абульфас Гараев сказал, что Всемирная туристская организация сделала в связи с этим заявление, в котором осудила подобные попытки: «Есть специальное решение структуры, что пропаганда и организация туризма на оккупированных и опасных территориях нецелесообразны. Это решение международной организации относится ко всем странам в мире. Есть те, кто соблюдает его, а вот наши соседи нет. Им все нипочем».

А.Гараев добавил, что армяне многократно демонстрировали неуважение к принятым решениям, это их политика и удивляться не стоит: «Не думаю, что будет поток туристов на наши оккупированные земли. Это невозможно. При помощи их диаспорских организаций и различных лиц кто-то может поехать туда. Как вы знаете, посетившие оккупированные земли лица лишаются возможности приезжать в Азербайджан. Поэтому международные организации и законы должны поддержать позицию Азербайджана».