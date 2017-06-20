В Баку задержан лица, укравшие золото на 40 тысяч манатов

2017-06-20 13:17 | www.apa.az | 3

В Баку задержан лица, совершившие серию грабежей.





Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками отделения полиции №13 Управления полиции Сабунчинского района оперативно-розыскных мероприятий были раскрыты обстоятельства совершенных в разное время грабежей в 7 частных домах в поселке Бакиханова.





В результате проведенной операции были задержаны подозреваемые ранее судимый житель Астаринского района Амир Насиров, житель Джалилабадского района Расаиль Баширов, жители столицы Гафур Гулиев и Эльмар Назаров.

В ходе расследования выяснилось, что члены группы крали из домов в основном деньги и золотые украшения. В последний раз они взяли из одного дома в поселке Бакиханова сейф с 1200 евро, 200 долларами США и золотыми украшениями стоимостью 40 000 манатов.

Члены группы продавали украденные изделия в различные пункты приема золота столицы, а затем делили деньги.

По фактам в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, оперативно-следственные меры продолжаются.

Сотрудники полиции не исключают, что эти лица участвовали и в других преступлениях. Гражданам, кто пострадал от действий этих лиц, следует позвонить на «горячую линию 102» МВД или обратиться в 13 отделение полиции Сабунчинского РУП.