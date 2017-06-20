В Азербайджане больной пришили язык – ФОТО

2017-06-20 11:34 | www.oxu.az | 2

В Учебной хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) была проведена сложная операция по удалению злокачественной опухоли на языке. В ходе операции больному удалили лимфатические узлы языка, однако из других частей тела был сформирован язык и подъязычная область.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе АМУ.

По словам заведующего отделом челюстно-лицевой хирургии клиники доктора философии по медицине Магомеда Давудова, в больницу обратилась 62-летняя женщина в связи с проблемами с языком:

«Женщина ранее получала лучевую и химиотерапию из-за злокачественной опухоли на языке и ей даже была проведена операция. После консультации с онкологами было принято решение, что единственном выходом из ситуации является хирургическая операция, поскольку луче- и химиотерапия были уже невозможными. Нужно было полностью удалить язык. Естественно, удаление языка с технической точки зрения не вызывает никаких трудностей. Однако основной проблемой было восстановление возникшего дефекта. На консилиуме планировалось восстановить язык и подъязычную область».

А.М.