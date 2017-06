Войска ВС Азербайджана выполняют боевые задачи на учениях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованием по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой, говорится в сообщении.

Отмечается, что войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.