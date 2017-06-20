Али Ахмедов: В экономической сфере Азербайджана планируются коренные реформы (ФОТО)

2017-06-20 12:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стремительное развитие экономики Азербайджана очевидно. За последние 12 лет экономика страны выросла в 3,5 раза, что не может не вызывать чувство гордости, сказал на сегодняшней встрече с предпринимателями в Сумгайыте вице-премьер Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что основа этого развития была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а также является результатом успешной политики продолжаемой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым. «В основе развития всех сфер в Азербайджане стоит экономическое развитие. Полученные в результате экономического развития ресурсы позволили снизить уровень нищеты в Азербайджане с 50 до 5 процентов, ощутимо улучшилось благосостояние населения, была повышена заработная плата, пенсии выросли в три раза, изменился и модернизировался облик поселков и городов страны. Без экономического развития достичь этого было бы невозможно», - подчеркнул Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что осуществление всех предусмотренных в будущем работ, также связано с экономическим развитием. «Поэтому приоритетом политики Президента Ильхама Алиева является экономическое развитие. Сегодня планируется осуществление коренных реформ в экономической сфере Азербайджана. Отныне в развитии экономики страны начинается новый этап, что требует от предпринимателей большей ответственности и повышения коэффициента активности».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)