Bakü sokakları yeniden piste dönüştü

2017-06-20 13:31 | www.trend.az | 1

Başkent Bakü'de düzenlenecek Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sine sayılı günler kala son hazırlıklar sürüyor.

Azerbaycan'ın ikinci kez ev sahipliği yapacağı 23-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın koşulacağı sokaklar, araç ve yayalara kapatılarak piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve etrafındaki caddelerde güvenlik önlemleri artırılarak sokakların etrafı bariyerlerle çevrilirken, Azadlık Meydanı'ndaki "pit stop" alanı ile güzergahtaki tribünlerde ise son hazırlıklar sürüyor.

Güzergahtaki tribünler, Azadlık ve Azneft meydanları, Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına kuruldu.

- Yurt dışından büyük ilgi

Formula 1'in Azerbaycanlı organizatörü Baku City Circuit şirketine göre, yarışı 18 bin koltuklu ve 10 bini ayakta toplam 28 bin biletli seyirci izleyecek.

Biletlerin yüzde 60'ı, yurt dışından gelecek yarışseverlere şimdiden satıldı. En çok bilet alan ülke vatandaşları arasında Rusya, Büyük Britanya, Ukrayna, Gürcistan, Avusturya, Finlandiya, ABD ve Almanya yer alıyor.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Formula 1 ile 10 yıllık anlaşma yapan Azerbaycan'ın, bundan sonraki 3 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alması kesinleşti.

- Tarkan sahne alacak

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek. Yarışların ilk günü 23 Haziran'da, Türk pop müziğinin ünlü ismi Tarkan, Hazar Denizi kıyısındaki parkta sahne alacak.

Azerbaycan Grand Prix'si boyunca yarışseverler, ABD'li müzik grubu The Black Eyed Peas ile pop şarkıcısı Nicole Scherzinger'in performansını izleme şansı elde edecek.

Yarışların son günü ise ABD'li şarkıcı Mariah Carey sahneye çıkacak.