Сегодня начинается конкурс по приему в школу детей, не достигших 6-летнего возраста

2017-06-20 13:38 | www.apa.az | 4

Сегодня в школах, находящихся в подчинении Управления образованием города Баку начался конкурс по приему в школу детей, которым исполнится 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря.

Как сообщили АПА в управлении, конкурс проводится в столичной средней школе №42. для участие в конкурсе регистрацию прошли 2424 человек и им было отправлено SMS-сообщение для подтверждения.

Напомним, успешно заверившие курс дошкольной подготовки дети, которым исполнится 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря, принимаются в первые классы без конкурса. Регистрация электронных заявлений родителей (других законных представителей) особо одаренных детей, достигших шести лет в период с 16 сентября по 31 декабря, о приеме в школы, лицеи и гимназии, в которых зачисление в первый класс осуществляется на основе конкурса, будет проводиться с 15 марта по 15 апреля, а в общеобразовательные школы – с первого по 31 июля. Родители, чьи дети не смогли пройти конкурс о приеме в лицеи и гимназии, могут пройти регистрацию 1-10 июля и принять участие в конкурсе для поступления в общеобразовательные школы. Для этого нужно зайти в личный кабинет, удалить запрос о лицее или гимназии. Конкурс для особо одаренных детей в общеобразовательных школах завершится 10 июля.