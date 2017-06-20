ЛУКОЙЛ сможет увеличить долю в крупнейшем газовом проекте Азербайджана

2017-06-20 11:40 | www.oxu.az | 3

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 июля рассмотрит возможность выделения до 100 миллионов долларов для расширения финансирования доли LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в проекте второй стадии разработки крупнейшего азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает во вторник банк.

Как отмечается, финансирование будет направлено на те же цели, что и основной кредит - строительство двух газовых оффшорных платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку под водой 500 километров труб и расширение Сангачальского терминала.

В 2015 году ЕБРР при посредничестве Азиатского банка развития и Черноморского банка торговли и развития выделил LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd (одна из «дочек» ЛУКОЙЛ) кредит на 560 миллионов долларов сроком на 12 лет. Остальные 440 миллионов будут предоставлены банковским синдикатом сроком на 10 лет при посредничестве ЕБРР и АБР через программу B-loan. Участниками синдикации являются французский банк Societe Generale, китайский Bank of China, голландский банк ING и итальянский банк UniCredit.

Общий объем финансирования ЛУКОЙЛ в рамках долевого участия в проекте «Шахдениз – 2» составляет три миллиарда долларов.

ЛУКОЙЛ владеет 10-процентной долей участия в проекте разработки месторождения «Шахдениз».

Контракт на разработку морского месторождения «Шахдениз» с запасами газа в 1,2 триллиона кубометров был подписан в 1996 году. Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPOC (19 процентов).

В рамках «Шахдениз-2» годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для «Южного газового коридора», посредством которого газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.

Н.О.