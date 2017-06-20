К программе самозанятости в Азербайджане ежегодно будет привлекаться до 6 тыс человек - министр

2017-06-20 12:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет ежегодно привлекать к программе самозанятости около пяти-шести тысяч человек, сказал во вторник на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Как отметил министр, это станет возможным после принятия закона «О страховании от безработицы».

«В настоящее время к программе самозанятости привлечены 730 безработных, которые смогли создать индивидуальные хозяйства на основе предоставленных им материалов и скота», - сказал Муслимов.

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