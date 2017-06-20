Вице-премьер: Требование правительства Азербайджана заключается в том, чтобы предприниматели полностью обеспечили трудовые права граждан

2017-06-20 12:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское правительство старается, чтобы пенсионные права граждан не нарушались, и в будущем они могли получать полагающиеся им пенсии, сказал на сегодняшней встрече с предпринимателями в Сумгайыте вице-премьер Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что цель сегодняшней встречи заключается в том, чтобы были проведены обсуждения, и были бы приняты меры для решения вопроса социальных отчислений. «В противном случае в будущем ситуация сложится следующим образом: людей, которые сегодня работают, и за которых не были внесены соответствующие социальные отчисления, государство направит к вам, потому что вы своевременно не сделали этих отчислений. Тогда эти лица подадут на вас в суд, и возникнет очень неприятная ситуация. Поэтому государство уже сегодня старается предотвратить подобные проблемы. Желание и требование правительства заключается в том, чтобы предприниматели в полной мере обеспечивали заработную плату нанятых на работу граждан, обеспечив как их сегодняшние права, так и пенсионные права, которыми они будут пользоваться в будущем», - сказал Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)