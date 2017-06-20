В Азербайджане отремонтировали крупный паром (ФОТО)

2017-06-20 12:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило капитальный ремонт паромного судна "Академик Зарифа Алиева" на Зыхском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО.

Согласно сообщению, была очищена и окрашена подводная и надводная часть судна, а также палуба для вагонов, дымоходы, отремонтированы основной и вспомогательный штурвалы, насосы, двигательные механизмы, а также заменены некоторые детали главного двигателя.

"Была отлажена работа брашпиля и якорного механизма, проведены все необходимые проверки и ремонт механических и электрических систем, жилых и служебных помещений. Также был обновлен музей, посвященный жизни и деятельности выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Паром прошел тестовые морские испытания и был возвращен для эксплуатации на Транскаспийском международном транспортном маршруте в направлениях Туркменбаши и Актау", - сказано в сообщении.

Паром "Академик Зарифа Алиева" вместимостью 52 вагона был построен на судоверфи Ульяник в Хорватии и обладает грузоподъемностью 5985 тонн. Длина судна составляет 154,5 метра, ширина – 17,5 метра.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" является единственным оператором паромов на Каспии и имеет в своем составе флот из 13 паромов, которые задействованы в перевозках на Транскаспийском транспортном маршруте.

(Автор: Максим Цурков)

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