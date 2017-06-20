Российская звезда Playboy собирается в Баку на «Формулу 1» – ФОТО

2017-06-20 12:14 | www.oxu.az | 3

Одна из самых известных российских моделей Виктория Одинцова планирует посетить на этой неделе столицу Азербайджана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

О своих планах В.Одинцова рассказала в социальной сети Instagram, где под нижеприведенной фотографией оставила следующий комментарий:

«В конце месяца собираемся с командой поехать в Баку и в обязательном порядке посетить «Формулу 1» на городской трассе @bakucitycircuit. До этого не успела побывать на гонках в апреле, но сейчас я с большим удовольствием познакомлюсь с этим городом. Ребята, кто из Баку? Расскажите об интересных местах?!»

На страницу В.Одинцовой в Instagram подписано около 4.000.000 подписчиков.

В.Одинцова уже успела сняться для журнала Playboy и засветиться в клипе у Егора Крида «Мне нравится». У модели и певца на съемках видео зародился роман, но вскоре они расстались. Девушка является ведущей моделью агентства Mavrin Models.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формула 1» пройдет в Баку с 23 по 25 июня.

A.C.

