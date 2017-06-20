Российская звезда Playboy собирается в Баку на «Формулу 1» – ФОТО
2017-06-20 12:14 | www.oxu.az | 3
Одна из самых известных российских моделей Виктория Одинцова планирует посетить на этой неделе столицу Азербайджана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.
О своих планах В.Одинцова рассказала в социальной сети Instagram, где под нижеприведенной фотографией оставила следующий комментарий:
«В конце месяца собираемся с командой поехать в Баку и в обязательном порядке посетить «Формулу 1» на городской трассе @bakucitycircuit. До этого не успела побывать на гонках в апреле, но сейчас я с большим удовольствием познакомлюсь с этим городом. Ребята, кто из Баку? Расскажите об интересных местах?!»
На страницу В.Одинцовой в Instagram подписано около 4.000.000 подписчиков.
В.Одинцова уже успела сняться для журнала Playboy и засветиться в клипе у Егора Крида «Мне нравится». У модели и певца на съемках видео зародился роман, но вскоре они расстались. Девушка является ведущей моделью агентства Mavrin Models.
Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формула 1» пройдет в Баку с 23 по 25 июня.