В Баку проститутки обокрали туриста

2017-06-20 12:18 | www.oxu.az | 3

Иракский турист в Баку обратился в полицию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, гражданин Ирака Абдулмеджид Манаф Абдулгамид, 1976 года рождения, вчера вечером на Площади фонтанов познакомился с тремя женщинами, оказывающими интимные услуги.

Иракский турист отвел женщин в съемную квартиру на проспекте Нефтчиляр. Около 03:30, когда турист пошел принимать душ, женщины забрали его бумажник, в котором было 3 тыс. манатов, и телефон.

Иракец обратился в полицию с просьбой найти женщин и вернуть украденное.

Ведется расследование.

A.M.

