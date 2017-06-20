Туркменистан ведет борьбу с опустыниванием

2017-06-20 12:45 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане пустыни занимают 80 процентов территории, а опустыниванию в разной степени подвержены как возделываемые, так и природные земли, пишет во вторник газета «Нейтральный Туркменистан».

В стране этими вопросами занимается Национальный институт пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ) Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам Туркменистана.

Ведущий научный сотрудник института Аман Бабаев в интервью сказал, что эти процессы усугубляются естественными факторами – селевыми потоками, пыльными бурями, колебаниями уровня морей - Каспийского и Аральского.

Туркменистан один из первых в 1996 году ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием, приступив через год к реализации национального плана действий, основные аспекты которого - рациональное использование пастбищ, развитие лесного хозяйства, закрепление и облесение подвижных песков, улучшение состояния орошаемых земель, прикладные исследования.

«Страной накоплен уникальный в Центральной Азии опыт по предотвращению деградации земель и борьбе с опустыниванием, закреплению песков, изучении локальных условий пустыни после прокладки железных и автомобильных дорог и разработке природоохранных мероприятий при их строительстве и эксплуатации», - сказано в статье.

В мониторинговых исследованиях широко применяются дистанционные методы и ГИС-технологии, используются космические снимки, получаемые со спутников. Многолетние научные исследования стали основой для разработки концепции национального мониторинга различных типов опустынивания: деградации растительного покрова, дефляции песков, водной эрозии, засоления почв, затопления пастбищ, техногенного опустынивания. «Засоление почв в аридном климате – природное и антропогенное явление, когда нарушение норм поливов приводят к поднятию уровня грунтовых вод и постепенному засолению почв»,- пишет газета.

В работе по мониторингу процессов опустынивания особое внимание уделяется и региону, граничащему с Приаральем в контексте председательства страны в Международном фонде спасения Арала (МФСА).

(Автор: Гусейн Гасанов)