Порошенко обнаружил фантастическую поддержку Украины в США

2017-06-20 12:22 | www.oxu.az | 3

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил о фантастической поддержке в США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте администрации президента Украины.

«Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов. И мы имеем фантастическую программу», - рассказал глава государства.

Также он отметил, что «очень важно, что моя встреча как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина».

О том, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом, стало известно 19 июня. В Белом доме сообщили, что Порошенко во вторник встретится с вице-президентом США Майком Пенсом.

Позднее Вашингтон подтвердил и встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Уточнялось, что Трамп намерен «зайти» на встречу Порошенко с Пенсом. Подобный формат использовали и предыдущие хозяева Белого дома — бывший президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Н.О.