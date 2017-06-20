Азербайджанские пограничники предотвратили армянскую провокацию – ФОТО

2017-06-20 12:28 | www.oxu.az | 3

В результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана на границе с Ираном на территории Физулинского района была предотвращена очередная провокация армян.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ГПС, 18 июня около 09:50 на служебном участке пограничной заставы Ахмедалылар Физулинского района вблизи линии фронта пограничный наряд во время осмотра берега реки Араз обнаружил снаряд ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, привязанный к пню дерева и приведенный в готовность выстрелить при столкновении с жесткой преградой.

Саперы Государственной пограничной службы обезвредили снаряд.

A.M.

