Родственников уже нет в живых, а родная земля находится под оккупацией (ФОТО)

2017-06-20 13:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 30 июня состоится презентация художественного фильма "Üçüncü günün adamı" ("Человек третьего дня"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по госзаказу. Режиссер-постановщик фильма – Бабек Ширинсифет, автор сценария – Магсуд Гарайша, оператор-постановщик – Рафиг Гулиев, художник-постановщик – Рафиг Насиров и Ариф Нифтиев, композитор – Фирудин Аллахверди, продюсер – Мушфиг Хатамов.

В картине заняты – Хикмят Рагимов, Расим Джафар, Кямран Агабалаев, Ниджат Габибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Мятанят Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа, Айшад Мамедов.

Фильм посвящен теме Карабахской войны. Герой картины, освободившись из мест лишения свободы, обнаруживает, что его родственников уже нет в живых, а родная земля находится под оккупацией. Он ищет пути для того, чтобы навестить могилы родителей...

(Автор: Джани Бабаева)