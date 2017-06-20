Во время операции по разминированию на границе Турция-Иран произошел взрыв, пострадали 2 азербайджанских сапера

2017-06-20 14:29 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой «DHA», в результате взрыва пострадали 2 азербайджанца. Происшествие было зарегистрировано у подножья горы Агры близ района Аралык в провинции Игдыр.

Занимающиеся разминированием граждане Азербайджана – 35-летний Рази Асланов и 38-летний Руслан Абишов изъяли мину и направлялись на полигон для ее разминирования. В это время произошел взрыв. У Рази Асланова пострадали руки и глаза, у Руслана Абишова – ноги и различные части тела. Раненые были доставлены в больницу. Их жизи ничего не угрожает.

Сообщается, что операцию по разминированию территории вели граждане Азербайджана, Турции и Мозамбика.

Отметим, Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проводит на этой территории операции по разминированию.