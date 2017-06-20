В Самухе герой войны не может найти работу – ФОТО

2017-06-20 12:34 | www.oxu.az | 3

Житель села Гарабаглар Самухского района, 23-летний Исбендияр Гулиев, который несколько лет назад получил медаль за героизм, проявленный во время боя на линии фронта, уже 2 года как не может найти работу.

Как передает Oxu.Az, И.Гарибов рассказал Qafqazinfo, что принимал участие в бою в ночь с 1 на 2 апреля 2014 года:

«Я уничтожил вражеских солдат из гранатомета и автомата, а также вынес с поля боя раненых азербайджанских солдат и шехидов. За это меня наградили медалью «За отличие в военной службе» 3-ей степени. В 2015 году я был уволен из армии, и с тех пор нахожусь без работы. Из-за стрельбы из гранатомета у меня нарушена нервная система и слух.

После возвращения из военной службы я несколько месяцев лечился. Сейчас живу с родителями. Мой отец перенес операцию на сердце и не может работать. Я подрабатываю рабочим и получаю 7-8 манатов в день. На эти деньги семью не прокормить.

Я обращался в ИВ Самухского района по поводу работы. Меня отправили в службу занятости. Там мне предложили работу с зарплатой 135 манатов в месяц. Я обращался в МВД, но так как мой рост составляет 174 см, меня не взяли. Куда бы я ни обращался, не могу найти работу».

A.M.

